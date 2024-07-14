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Сегодня, 10:30

Божович: «Ненавижу англичан. Будет обидно, если они с такой игрой выиграют Евро»

Зарина Халимхонова
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Черногорский тренер Миодраг Божович в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

«Надеюсь, выиграет Испания, потому что я ненавижу англичан. И поэтому всегда болею за любую команду, которая играет против них. К тому же мне нравится, в какой футбол играют испанцы. Испания — одна из самых лучших команд в Европе. Мое уважение Луису де ла Фуэнте, который не струсил и доверился молодым игроками, как Ламин Ямаль. На Евро сборная показывала самый красивый футбол и заслуживает победы. Англичане ничего не показали. И будет обидно, если Англия с такой игрой выиграет Евро», — сказал Божович «СЭ».

Финал Евро-2024 между Испанией и Англией пройдет в воскресенье, 14 июля, и начнется в 22.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Миодраг Божович
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