Божович: «Ненавижу англичан. Будет обидно, если они с такой игрой выиграют Евро»

Черногорский тренер Миодраг Божович в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

«Надеюсь, выиграет Испания, потому что я ненавижу англичан. И поэтому всегда болею за любую команду, которая играет против них. К тому же мне нравится, в какой футбол играют испанцы. Испания — одна из самых лучших команд в Европе. Мое уважение Луису де ла Фуэнте, который не струсил и доверился молодым игроками, как Ламин Ямаль. На Евро сборная показывала самый красивый футбол и заслуживает победы. Англичане ничего не показали. И будет обидно, если Англия с такой игрой выиграет Евро», — сказал Божович «СЭ».

Финал Евро-2024 между Испанией и Англией пройдет в воскресенье, 14 июля, и начнется в 22.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.