Саутгейт — о матче со Словакией на Евро-2024: «Это будет сложнейшее испытание»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча с национальной командой Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

«Все, что было до, уже неважно. Нам есть на что опереться для движения вперед, но в то же время это новое испытание, другая стадия турнира. Каждый матч здесь стоит особняком и может порой обрести неожиданный поворот.

Словакия высоко прессингует, надежно обороняется, так что надо уметь выходить из-под этого прессинга. Это будет сложнейшее испытание», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Матч между национальными командами состоится в воскресенье, 30 июня, на стадионе «Фельтинс Арена» в Гельзенкирхене.