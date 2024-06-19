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Сегодня, 00:50

Тренер сборной Чехии Гашек: «Просто невероятно, насколько опасен Роналду в его возрасте»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Португалии (1:2).

«Признаюсь, очень жаль, что мы не завершили свою работу успехом. Это было близко. Мы очень усложнили задачу сборной Португалии, одной из лучших команд мира. Просто невероятно, насколько опасен Роналду в каждой игре в его возрасте. Он снова показал свою гениальность, я снимаю перед ним шляпу. Он один из лучших игроков в истории футбола.

Мы все разочарованы тем, что пропустили в добавленное время. Нам нужно как можно скорее оставить это позади, поскольку через четыре дня нам предстоит сыграть ключевую встречу. Нам нужно будет стать лучше», — приводит слова Гашека официальный сайт УЕФА.

Во втором туре Евро-2024 Португалия сыграет с Турцией, а Чехия встретится с Грузией. Оба противостояния состоятся 22 июня.

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Чехии по футболу
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