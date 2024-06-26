Саньоль: «Роналду — один из лучших в истории. На одном уровне с Пеле, Марадоной и Зиданом»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

Француз играл против португальца на чемпионате мира 2006 года в Германии.

«Не знаю, делает ли это старым меня или его. В 2006-м он был еще очень молод, хотя уже обладал рядом интересных качеств. Я лишь запомнил игрока, который, получая мяч, каждый раз хотел что-то создать.

Мы говорим об одном из лучших игроков в истории футбола — на одном уровне с Пеле, Марадоной, Зиданом. Знаковые игроки. Разница в том, что он достиг вершины футбола, но до сих пор играет и показывает результаты», — цитирует Саньоля The Telegraph.

Португалия и Грузия проведут матч группового турнира Евро-2024 26 июня. Начало игра — в 22.00 мск.