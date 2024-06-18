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18 июня, 23:19

Саньоль объяснил, чего сборной Грузии не хватило для победы над Турцией

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вилли Саньоль.
Фото AFP
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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль подвел итоги матча против Турции (1:3) в первом туре группового турнира Евро-2024.

«Чего нам не хватило? Немного таланта, немного опыта – все это мы приобретем, только участвуя в подобных турнирах. Чем больше мы будем играть в подобных матчах, тем лучше будем.

Никогда не бывает приятно, когда проигрываешь, но я думаю, что команда может гордиться нашим выступлением и представлением грузинского футбола в таком позитивном свете. Думаю, у нас было столько же моментов, сколько у соперника», – цитирует Саньоля пресс-служба УЕФА.

Турция (3 очка) возглавила группу F. Грузия (0) опустилась на последнюю строчку в квартете.

В следующем матче Турция 22 июня сыграет с Португалией. Грузия в этот же день встретится с Чехией.

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Турции по футболу
Вилли Саньоль
Чемпионат Европы по футболу
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