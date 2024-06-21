Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Евро. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 07:54

Де ла Фуэнте: «Начо почувствовал недомогание, мы не хотели рисковать. Ляпорт сыграл блестяще»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объяснил, почему выпустил Эмерика Ляпорта вместо Начо в матче с Италией (1:0) на Евро-2024.

«Начо почувствовал недомогание сегодня утром и не смог играть. Он восстанавливается, но сегодня ему надо было отдохнуть, мы не хотели рисковать. Эмерик Ляпорт играл блестяще. Он был вдохновлен, и мы этому рады, потому что это показывает, что у нас есть игроки, которые готовы к любым ситуациям. У нас невероятная команда», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

В третьем туре Испания сыграет с Албанией, а Италия встретится с Хорватией. Обе игры пройдут 24 июня

Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
0
Читайте также
Мэр Парижа Анн Идальго перенесла дату обещанного купания в Сене
На сайте Олимпиады в Париже появилось изображение с российским борцом Садулаевым
Как прошел визит Путина в КНДР и Вьетнам. Детали
Выставили тренера из раздевалки, получили разнос от легенды, к чему Довбик говорил о деньгах. Что происходит в сборной Украины на Евро-2024
Российские военные впервые применили ФАБ-3000 с УМПК в зоне СВО
Умер канадский актер Дональд Сазерленд
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Дугалич: «Слышал, что Сербия может сняться с Евро, но вряд ли такое возможно»
Нидерланды — Франция: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024
Айозе Перес о дебюте на Евро-2024: «Я многим пожертвовал ради этого момента»
Польша — Австрия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024
Хавбек сборной Италии Кристанте: «Испания доминировала в матче с нами»
Словакия — Украина: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Дугалич: «Слышал, что Сербия может сняться с Евро, но вряд ли такое возможно»