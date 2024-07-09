Тренер сборной Испании предложил частично отменить дополнительное время в крупных турнирах

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что дополнительное время должно быть частично отменено в крупных турнирах.

«На определенных этапах плей-офф УЕФА и ФИФА должны отменить дополнительное время. Не в полуфинале или финале, а на более ранних этапах. Много матчей, много минут, когда футболисты находятся на пределе физических возможностей. Это влияет на зрелище. Игроки смогут сохранять свежесть к самым интересным матчам — полуфиналам и финалу», — приводит слова де ла Фуэнте COPE.

Сборная Испании 9 июля сыграет против Франции в полуфинале Евро-2024. Начало — в 22.00 по московскому времени. В другой полуфинальной паре 10 июля встретятся сборные Нидерландов и Англии.

Три из четырех матчей четвертьфинала чемпионата Европы не завершились в основное время — Испания в дополнительное время победила Германию (2:1), а Франция и Англия переиграли Португалию и Швейцарию в серии пенальти.