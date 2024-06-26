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Сегодня, 15:27

Спаллетти извинился перед журналистом за грубый ответ на пресс-конференции

Руслан Минаев
Лучано Спаллетти.
Фото AFP
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти принес извинения журналисту за грубый ответ на пресс-конференции.

После матча с Хорватией (1:1) на Евро-2024 журналист Radio 24 Дарио Риччи спросил, не является ли выбор стартового состава результатом договора между командой и тренером.

Спаллетти возмутился этим вопросом: «Тебе сколько лет? 51? Тебе еще 14 лет [заниматься онанизмом] до моего возраста, мне 65».

По информации FanPage, позже тренер извинился за свое поведение. По словам Риччи, Спаллетти позвонил ему в 2 часа ночи и попросил прощения за тон и выбор слов. В урегулировании ситуации принял участие президент Итальянской федерации футбола — 70-летний Габриэле Гравина.

Ничья с Хорватией обеспечила Италии выход в плей-офф Евро-2024. В 1/8 финала команда Спаллетти сыграет со Швейцарией. Матч состоится 29 июня в Берлине.

Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
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