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Сегодня, 17:15

Тренер сборной Казахстана оценил потенциал нападающего Самородова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0) в матче отборочного турнира Евро-2024 и похвалил форварда Максима Самородова, забившего гол в этой встрече.

— Можно ли сказать, что сработало одно из ваших решений по стартовому составу против Северной Ирландии? Ведь на острие вышел не Аймбетов, а Самородов, который забил очень породистый победный мяч.

— У нас есть две разные модели ведения игры — с Самородовым или Аймбетовым на острие. Мы изначально планировали ротировать схему и футболистов, чтобы сохранять свежесть. Планировали, что матч с финнами начнет Аймбетов, а закончит уже Самородов с Оразовым, которые и должны были выйти в старте уже против Северной Ирландии. То есть отталкивались от одного варианта впереди и плавно переходили к другому.

— А какой вообще потенциал у этого 21-летнего Самородова? В Казахстане его уже называют восходящей звездой.

— В Казахстане сейчас о нем действительно много говорят. У Самородова есть определенные качества и потенциал, чтобы вырасти в серьезного футболиста. Но все будет зависеть от его характера, от работы на тренировках, от его умения себя готовить к важным матчам. Считаю, Максим еще обязан прибавить.

— Показалось, что по опасным моментам Северная Ирландия вас даже превзошла. Можно вспомнить эпизод, когда тот же Самородов с Алипом спасли команду от гола перед перерывом. А в начале второго тайма здорово сыграл вратарь Шацкий.

— Я на пресс-конференции сказал, что концовку матча мы смазали, что гости имели свои подходы, шансы. Честно говоря, накануне этих игр думал, что с финнами нам будет проще, чем с Северной Ирландией. Что ж, рады, что в столь тяжелом поединке набрали важные три очка.

Сборная Казахстана занимает четвертое место в таблице группы H отборочного турнира Евро-2024 с 12 очками. Столько же очков у Финляндии, которая опережает казахстанцев по дополнительным показателям и идет на третьей строчке.

Лидером группы H является Словения с 13 очками. Дания также набрала 13 очков, но уступает по дополнительным показателям и занимает второе место.

Магомед Адиев. «Не имеем права вернуться с нулем из Дании и Финляндии! Вдохновляет поддержка Черчесова и Бердыева». Интервью тренера Казахстана Адиева

Магомед Адиев
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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