Тренер сборной Казахстана — о победе над Данией: «Надеюсь, впереди еще будут яркие победы»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от победы своей команды над Данией в отборочном цикле ЧЕ-2024 (3:2), уступая по ходу встречи в два мяча.

— 26 марта теперь красный день календаря в истории сборной Казахстана и в вашей тренерской карьере?

— (Смеется.) Даже не знаю. Для меня каждый матч — особая история. А тем более когда ты защищаешь честь страны, это накладывает свой отпечаток. Конечно, рады победе над Данией. Но красный день календаря — это слишком громко. Двигаемся дальше. Надеюсь, что в моей тренерской карьере еще будут яркие триумфы.

— После первого тайма казалось, что положение вашей команды безнадежно. Пропустили два мяча, из-за травмы потеряли крайнего защитника Габышева. Какие же волшебные слова вы нашли для игроков в перерыве?

— К каждому игроку должен быть свой подход. Одна фраза не подойдет для всех. Но самый главный мой посыл заключался в том, что не все так мрачно. Да, пропустили два мяча, но безнадеги я не видел. Нам надо было просто забить один гол — все бы наладилось, мы бы вернулись в игру. Так и произошло. После гола с пенальти Бахи (Бахтиера Зайнутдинова. — Прим. «СЭ») я подумал, что вот и наступает перелом, что можем додавить датчан.

— Неужели поверили в то, что можете не только сравнять счет, но и вырвать победу?

— Нет, о конкретном счете я в эти секунды не думал. Просто возникло ощущение, что в концовке у нас еще обязательно появятся моменты и их надо использовать.

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