Мартинес: «Удивляет, как Роналду бросает вызов своему возрасту. Он одержим идеей совершенства»

Мартинес рассказал, что его больше всего удивляет в Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о нападающем национальной команды Криштиану Роналду.

«Что меня неизменно удивляет в Криштиану — то, как он бросает вызов своему возрасту. После каждой тренировки мы с коллегами поражаемся: игрок, который добился уже всего и который может сам дозировать нагрузки на занятиях, мотивирован стремлением к победам. Он одержим желанием быть лучшим, одержим идеей совершенства, которого он хочет достичь в карьере. Это заразительно», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Ранее Мартинес рассказал о том, какую пользу сборной Португалии приносит опыт Роналду.

На Евро-2024 сборная Португалии сыграет в группе F с Грузией, Чехией и Турцией. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.