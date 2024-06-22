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Сегодня, 22:56

Мартинес — о выходе в плей-офф Евро-2024: «Теперь можно дать шанс игрокам со скамейки»

Руслан Минаев
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о матче с Турцией (3:0) на Евро-2024.

«Думаю, мы играли на том же уровне, что и против Чехии, но на этот раз мы забили первыми. Турция хорошо начала, но мы выстояли, и как только мы забили, мы контролировали ситуацию. Теперь можно дать шанс игрокам со скамейки запасных — они этого заслуживают», — цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Португальцы набрали 6 очков и после ничьей Грузии и Чехии (1:1) обеспечили себе досрочный выход в плей-офф Евро-2024. Турция с 3 очками на второй строчке группы F.

Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Турции по футболу
Роберто Мартинес
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