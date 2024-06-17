Тренер сборной Португалии запретил друзьям Роналду жить в одном отеле с командой

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес запретил друзьям форварда Криштиану Роналду жить в одном отеле с национальной командой на чемпионате Европы-2024, сообщает Relevo.

Друзья 39-летнего Роналду всегда были частью командных собраний и даже имели отдельные комнаты в одном отеле с португальским нападающим. Однако Мартинес принял такое решение, чтобы Криштиану и его партнеры полностью сосредоточились на подготовке к ближайшим матчам на турнире.

Сборная Португалии на Евро-2024 сыграет в одной группе с Чехией, Турцией и Грузией. В своем первом матче на турнире команда Мартинеса встретится с чехами 18 июня. Игра пройдет в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».