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Сегодня, 11:44

Тренер сборной Португалии запретил друзьям Роналду жить в одном отеле с командой

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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес запретил друзьям форварда Криштиану Роналду жить в одном отеле с национальной командой на чемпионате Европы-2024, сообщает Relevo.

Друзья 39-летнего Роналду всегда были частью командных собраний и даже имели отдельные комнаты в одном отеле с португальским нападающим. Однако Мартинес принял такое решение, чтобы Криштиану и его партнеры полностью сосредоточились на подготовке к ближайшим матчам на турнире.

Сборная Португалии на Евро-2024 сыграет в одной группе с Чехией, Турцией и Грузией. В своем первом матче на турнире команда Мартинеса встретится с чехами 18 июня. Игра пройдет в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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