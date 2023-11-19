Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 20:42

Тренер сборной Сербии Стойкович – о выходе на Евро-2024: «Игроки написали историю, страна должна ими гордиться»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович высказался о выходе национальной команды на Евро-2024.

Сборная Сербии 19 ноября на своем поле сыграла вничью с Болгарией (2:2) в заключительном матче отборочного турнира.

Благодаря этому результату сборная Сербии заняла второе место в группе G и вышла на Евро-2024. Сербы сыграют на чемпионате Европы впервые в современной истории страны.

«Поздравляю всех с первым выходом на чемпионат Европы. Вам пришлось ждать 24 года, но это того стоило. Эти игроки – герои, золотое поколение, которое вписало свои имена в историю нашего футбола, потому что Сербия впервые станет участником чемпионата Европы. Мы верили, что сможем, и нам это удалось. Это подарок нации и нашей стране.

После Катара мы ждали нового шанса. После жеребьевки я сказал, что мы хотим и можем поехать на Евро. Сербия должна гордиться этими игроками, они сделали результат, который запомнится. Поэтому они герои, потому что они написали историю. Такое нельзя купить, это заслуживает уважения», – приводит слова Стойковича сайт Федерации футбола Сербии.

Футбол
Сборная Сербии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
Обсудить
Читайте также
Панарин оформил дубль и установил два исторических рекорда в НХЛ
Медведев в трех сетах проиграл Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP
Следовавший в Измир самолет вылетел из Парижа без пилота и 30 пассажиров
Военный эксперт рассказал о влиянии применения Россией РБК-500 на ход СВО
Убившего своих детей из-за развода мужчину арестовали в Удмуртии
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Отбор Евро 2024: Бельгия — Азербайджан, Испания — Грузия. Расписание матчей 19 ноября

Лукаку за 20 минут оформил покер в первом тайме матча против сборной Азербайджана