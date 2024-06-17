Кальцона — о победе сборной Словакии над Бельгией: «Игроки сделали все возможное»

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона подвел итоги матча против Бельгии (1:0) в первом туре группового турнира Евро-2024.

«Наши игроки сделали все возможное, они приложили усилия, и мы обыграли отличного соперника. Я сказал ребятам, что у нас должен быть менталитет, что мы можем быть равны лучшим. Это огромная победа, но мы должны продолжать работать. Мы смотрим на следующие матчи — нам нужно забивать и в этих играх, чтобы достичь нашей цели и двигаться вперед», — цитирует Кальцону пресс-служба УЕФА.

После первого тура Бельгия (0 очков) занимает третье место в группе E. Словакия (3) идет второй.

В следующем матче Бельгия 22 июня сыграет с Румынией, Словакия 21 июня встретится с Украиной.