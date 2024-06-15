Тренер сборной Венгрии Росси — о поражении от Швейцарии: «Первый тайм получился очень плохим»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси подвел итоги матча против Швейцарии (1:3) в первом туре группового турнира Евро-2024.

«Первый тайм получился очень плохим, не считая буквально семи-восьми минут. Мы были слишком пассивными. Если играешь вот так, то против таких соперников на таком уровне становится слишком сложно. Будучи тренером, я не собираюсь уходить от ответственности», — приводит слова Росси официальный сайт УЕФА.

Швейцария (3 очка) вышла на второе место в группе А. Венгрия (0) идет третьей. В предыдущем матче этого квартета сборная Германии разгромила Шотландию (5:1).

В следующем матче Венгрия 19 июня сыграет с Германией. Начало — в 19.00 по московскому времени.