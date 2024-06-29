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Сегодня, 11:34

Ташуев: «Критика в сторону Англии оправдана. В ее игре нет стиля»

Сергей Жуков
корреспондент
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Российский тренер Сергей Ташуев поделился с «СЭ» мнением об игре сборной Англии на Евро-2024.

Англичане заняли первое место в группе C с 5 очками в 3 матчах. Команда победила Сербию (1:0), а затем сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0).

«Италия на прошлом чемпионате Европы тоже показывала не самый яркий футбол, но потом стала чемпионом. С Англией такая ситуация возможна, потому что футбол незакономерен. Англия не впечатлила тем, что в ее игре не было стиля. Это вопрос к тренерскому штабу.

Англия играла по схеме, где футболисты не спеша контролировали мяч. Не было креатива и взрыва. Возможно, они не вышли на пик формы. Критика в сторону сборной Англии оправдана. Ее футбол — не самый смотрибельный. Это не самая интересная команда, несмотря на подбор футболистов. Но в плей-офф все возможно. Англия может собраться и показать более яркую игру», — сказал Ташуев «СЭ».

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Англии сыграет со Словакией. Матч состоится в воскресенье, 30 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сергей Ташуев
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