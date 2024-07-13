Дмитрий Черышев о критике сборной Англии: «Они всегда играли прагматично»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев поделился мнением критике в адрес сборной Англии на Евро-2024.

«Да, говорят, что Англия играет незрелищно, хотя последний матч против команды Нидерландов провела значительно лучше, чем предыдущие. Мы в свое время смотрели на итальянцев, там тоже не было зрелищности, но взгляните на результаты. Они стали чемпионами мира, постоянно выигрывали награды на крупных соревнованиях. Они никогда не показывали чего-то сверхъестественного, но всегда действовали прагматично», — цитирует Черышева ТАСС.

В финале Евро-2024 Англия сыграет с Испанией 14 июля. Начало — в 22.00 мск.