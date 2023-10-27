Тренер «Тулузы» — о разгроме от «Ливерпуля»: «Это был хороший урок на будущее»

Главный тренер «Тулузы» Карлес Мартинес Новелл прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:5) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«В раздевалке царила странная атмосфера. Мы играли самобытно, старались держать мяч, когда могли. «Ливерпуль» — невероятная команда, и они забивали всякий раз, когда выходили вперед. Это был хороший урок на будущее», — цитирует пресс-служба УЕФА Новелла.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и лидирует в группе Е. «Тулуза» делит второе место с «Юнионом» — по 4 очка.