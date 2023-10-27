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27 октября, 01:41

Тренер «Тулузы» — о разгроме от «Ливерпуля»: «Это был хороший урок на будущее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Тулузы» Карлес Мартинес Новелл прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:5) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«В раздевалке царила странная атмосфера. Мы играли самобытно, старались держать мяч, когда могли. «Ливерпуль» — невероятная команда, и они забивали всякий раз, когда выходили вперед. Это был хороший урок на будущее», — цитирует пресс-служба УЕФА Новелла.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и лидирует в группе Е. «Тулуза» делит второе место с «Юнионом» — по 4 очка.

Андрей Лунев в&nbsp;матче &laquo;Байер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Карабах&raquo;. «Байер» забил Луневу пять мячей, Оздоев заработал решающий пенальти, у «Астаны» первая победа
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Лига Европы УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Тулуза
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