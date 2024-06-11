Трезеге считает сборную Франции главным фаворитом Евро-2024

Бывший нападающий сборной Франции и «Ювентуса» Давид Трезеге поделился мыслями о предстоящем чемпионате Европы.

«Франция — фаворит турнира. Италия? Лучано Спаллетти ясно дал понять, что команде нельзя прикрываться своей богатой историей, нужно самим пытаться стать героями. Они выросли и готовы побеждать», — цитирует Трезеге Calciomercato.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В турнире примут участие 24 национальные сборные.

Сборная Франции на групповой стадии чемпионата Европы сыграет против Польши, Австрии и Нидерландов. Первый матч команда Дидье Дешама проведет 17 июня с австрийцами в Дюссельдорфе.