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Сегодня, 12:35

Трезеге считает сборную Франции главным фаворитом Евро-2024

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной Франции и «Ювентуса» Давид Трезеге поделился мыслями о предстоящем чемпионате Европы.

«Франция — фаворит турнира. Италия? Лучано Спаллетти ясно дал понять, что команде нельзя прикрываться своей богатой историей, нужно самим пытаться стать героями. Они выросли и готовы побеждать», — цитирует Трезеге Calciomercato.

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Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В турнире примут участие 24 национальные сборные.

Сборная Франции на групповой стадии чемпионата Европы сыграет против Польши, Австрии и Нидерландов. Первый матч команда Дидье Дешама проведет 17 июня с австрийцами в Дюссельдорфе.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/trezeguet-thiago-motta-alla-juve-purtroppo-non-ce-tempo-serve-un-58707
Давид Трезеге
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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