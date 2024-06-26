Тубич — о вылете Сербии: «Разочарован выступлением сборной, как и 90 процентов сербов»

Бывший футболист «Краснодара», сербский защитник Неманья Тубич прокомментировал «СЭ» вылет сборной Сербии с Евро-2024.

«Неожиданный вылет из группы. У нас был не такой сильный квартет, за исключением сборной Англии. Мы могли обыграть Данию и Словению. Обидно. Может, им смелости не хватило. Один-два удара за матч — это очень мало. Разочарован выступлением сборной, как и 90 процентов сербов. Против Англии мы показали, что можем бороться. Против Дании и Словении была другая игра. Нужно анализировать, делать выводы и принимать решения», — сказал Тубич «СЭ».

На Евро-2024 Сербия проиграла Англии (0:1) и сыграла вничью со Словенией (1:1) и Данией (0:0). Команда заняла последнее, четвертое место в группе C, набрав 2 очка.