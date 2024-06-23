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Сегодня, 05:19

Тукманов: «Отсутствие Мбаппе сказалось на игре сборной Франции»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов оценил игрк сборной Франции в матче группового турнира Евро-2024 против Нидерландов (0:0).

«Конечно, отсутствие Мбаппе сказалось. Этот футболист — хороший завершитель атак. Он добавляет скорость в атаку и плюс ко всему забивает достаточно много. Поэтому его не хватило французам. Команда привыкла к тому, что есть Мбаппе, есть футболист, который может решить задачу. А вчера его не было, и этого как раз и не хватило в целом», — приводит слова Тукманова «Евро-Футбол.Ру».

Мбаппе получил травму носа в первом туре группового турнира Евро-2024 с Австрией (1:0). По этой причине он пропустил игру второго тура с Нидерландами (0:0). Однако в преддверии встречи с голландцами форвард опубликовал дизайн новой маски.

Во вторник, 25 июня, сборная Франции сыграет с Польшей в рамках заключительного матч группового турнира чемпионата Европы по футболу.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1004899930/1005662941_tukmanov_ocenil_igru_sbornoy_francii_bez_mbappe
Килиан Мбаппе
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
Александр Тукманов
0
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