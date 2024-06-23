Тукманов: «Франция зависит от Мбаппе, как и многие клубы от своих звезд»

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов считает, что сборная Франции зависит от форварда Килиана Мбаппе.

«В какой-то мере Франция зависит от Мбаппе, как и многие клубы от своих звезд. В свое время «Динамо» зависело от игры Яшина, «Торпедо» от игры Стрельцова, Иванова, а ЦСКА от игры Федотова и Боброва. Безусловно все это есть. Другое дело, что класс команды подтверждается, когда она умеет выигрывать и в таких сложных ситуациях. Вот французам не хватило этого, хотя они играли с большим преимуществом», — сказал Тукманов Vprognoze.ru.

Франция во втором туре группового этапа Евро-2024 сыграла вничью с Нидерландами — 0:0. В следующем матче команда Дидье Дешама сыграет с Польшей.