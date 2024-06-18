Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:50

Турция — Грузия: началась трансляция матча Евро-2024

Матч группы F Евро-2024 Турция — Грузия пройдет 18 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Грузии Хвича Кварацхелия.
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Сборные Грузии и Турции по футболу сыграют в матче группы F на чемпионате Европы-2024 в Дортмунде (Германия) 18 июня. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Матч пройдет на арене «BVB-Штадион».

На канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru началась трансляция игры Евро-2024 Турция — Грузия. Ее можно смотреть бесплатно. Онлайн-платформы Okko и Кинопоиск также показывают в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Турция — Грузия (по платной подписке).

Следите в текстовой онлайн-трансляции «СЭ» за самыми важными и интересными событиями игры Грузии и Турции.

В заявку сборной Грузии на чемпионат Европы-2024 попал нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия. Ранее 23-летний футболист выступал в России за «Рубин» и «Локомотив».

Ознакомиться с расписанием матчей группы F и с другой полезной информацией о квартете Евро-2024 можно по ссылке на материал «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Украинская фехтовальщица отказалась жать руку выступающей за Грузию россиянке
ЦСКА объявил об уходе Антона Заболотного
Стали известны условия хранения фасоли из вызвавших массовое отравление блюд
«Зенит» сделает Глушенкова миллиардером и уведет защитника у «Спартака». Главные трансферные слухи РПЛ за 18 июня
Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина
Почти 50 нелегальных мигрантов задержаны в тепличном комплексе в Подмосковье
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Турция — Грузия: ничья после первого тайма
Турция — Грузия: Микаутадзе сравнял счет
Турция — Грузия: Микаутадзе сравнял счет. Онлайн-трансляция матча Евро-2024
Турция — Грузия: Мюльдюр открыл счет, еще один гол турок не засчитали из-за офсайда
Германия — Венгрия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024
Франция даже без Мбаппе сильнее Нидерландов. «Оранжевые» часто проваливали очные матчи в последние годы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Турция — Грузия: Чалханоглу и Кварацхелия сыграют с первых минут

Германия — Венгрия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024