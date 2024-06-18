Гол Гюлера принес сборной Турции победу над Грузией на Евро-2024

Сборная Турции обыграла Грузию в матче первого тура группового турнира Евро-2024 — 3:1.

Турки вышли вперед на 25-й минуте благодаря голу Мерта Мюльдюра. Грузия отыгралась через 7 минут, забил Георгес Микаутадзе.

Победный гол сборной Турции на 65-й минуте забил Арда Гюлер. Окончательный счет на 90+7-й минуте установил Керем Актюркоглу,

Турция (3 очка) возглавила группу F. Грузия (0) опустилась на последнюю строчку в квартете.

В следующем матче Турция 22 июня сыграет с Португалией. Грузия в этот же день встретится с Чехией.