Сборные Турции и Грузии сыграют 18 июня в матче группы F на чемпионате Европы-2024 по футболу в Дортмунде. Встреча пройдет на арене «BVB-Штадион». Она начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию игры Турция — Грузия бесплатно покажут всем зрителям канала «Матч ТВ» и сайта matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 18.45 мск. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Евро-2024. В нашем матч-центре будут доступны ключевые события противостояния Грузии и Турции.

Сборная Грузии с главным тренером Вилли Саньолем стала четвертой в группе А отборочного турнира Евро-2024. Грузины впервые в истории попали на чемпионат Европы после участия в стыковых матчах — плей-офф Лиги наций УЕФА. Команда со звездой «Наполи» Хвичей Кварацхелией в этих играх победила Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, пенальти — 4:2).

Сборная Турции под руководством Винченцо Монтеллы квалифицировалась на Евро-2024 с первого места отборочной группы D с 17 очками. На чемпионате Европы-2020 турки не смогли выйти из группы А, они заняли последнее место с нулем очков в квартете со Швейцарией, Уэльсом и Италией.

В группу F вместе с Грузией и Турцией попали Чехия и Португалия.

Ознакомиться с историей проведения чемпионатов Европы и сеткой плей-офф Евро-2024 в Германии можно с помощью материала «СЭ».