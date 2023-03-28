Дубль Ковачича принес Хорватии победу над Турцией в отборочном турнире Евро-2024

Сборная Хорватии в гостях обыграла Турцию в матче отборочного турнира Евро-2024 — 2:0.

Дублем в составе хорватов отметился Матео Ковачич. Обе голевые передачи отдал экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.

После этой победы сборная Хорватии, набравшая 4 очка, поднялась на второе место в группе D. Турки с тремя баллами опустились на третью строчку.

В параллельной встрече сборная Уэльса с минимальным счетом обыграла Латвию — 1:0. Единственный гол забил форвард валлийцев Киффер Мур.

Благодаря этому результату Уэльс с 4 очками поднялся на первое место в группе, обойдя Хорватию по дополнительным показателям. Латвия, не набравшая очков, осталась на последней строчке.