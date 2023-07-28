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Чемпионат Европы

Сегодня, 14:12

Турция и Италия попросили УЕФА объединить их заявки на проведение Евро-2032

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Турция и Италия попросили УЕФА объединить их заявки на проведение Евро-2032.
Фото Global Look Press
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Футбольные федерации Турции и Италии решили подать совместную заявку на проведение чемпионата Европы 2032 года, сообщается на сайте УЕФА.

Ранее сообщалось, что Турецкая футбольная федерация (TFF) подала заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Италия планировала побороться за право принять турнир 2032 года.

Таким образом, УЕФА будет работать с федерациями стран, чтобы убедиться, что документация, которая будет представлена, для их совместной заявки, соответствует требованиям.

10 октября на заседании исполкома УЕФА будут выбраны хозяева чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.
УЕФА
Чемпионат Европы по футболу
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