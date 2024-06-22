На телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru началась трансляция матча группового этапа чемпионата Европы по футболу Турция — Португалия. Также подключиться к видеотрансляции можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Игра группы F состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия).

На сайте «СЭ» уже доступна текстовая онлайн-трансляция встречи. Следить за ключевыми событиями встречи Турция — Португалия можно в матч-центре на нашем сайте.

Турецкая сборная стартовала на Евро-2024 с победы над командой Грузии — 3:1. Португальские футболисты в первом матче чемпионата Европы обыграли Чехию — 2:1.

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