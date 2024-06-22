Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:45

Турция — Португалия: началась трансляция матча Евро-2024

Турция сыграет с Португалией на чемпионате Европы 22 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду, сборная Португалии.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

На телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru началась трансляция матча группового этапа чемпионата Европы по футболу Турция — Португалия. Также подключиться к видеотрансляции можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Игра группы F состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия).

На сайте «СЭ» уже доступна текстовая онлайн-трансляция встречи. Следить за ключевыми событиями встречи Турция — Португалия можно в матч-центре на нашем сайте.

Турецкая сборная стартовала на Евро-2024 с победы над командой Грузии — 3:1. Португальские футболисты в первом матче чемпионата Европы обыграли Чехию — 2:1.

Чемпионат Европы. Группа F
22 июн, 19:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Турция
Португалия

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ»

Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Умер первый боец в истории UFC — 180-килограммовый сумоист Тейла Тули
Арбитры Евро-2024 допустили несколько грубейших ошибок
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Голкипера ЦСКА сватают в «Атлетико», «Зенит» покупает еще одного россиянина
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
«На последней секунде меня чуть инфаркт не хватил! А Мамардашвили — лучший вратарь Европы!» Заза Джанашия — о матче с чехами
Коррупция, мафиозные прозвища, нарушения правил ФИФА. Как разрушали футбол в Румынии
Чехия стала первой сборной в истории Евро, которая нанесла 12 ударов в створ и не победила
Павлиашвили: «Мамардашвили — гений! У него есть задатки, чтобы стать вратарем уровня Яшина»
Мамардашвили — супергерой Грузии на Евро-2024. Так много сейвов на турнире не совершали 12 лет
Турция — Португалия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Павлиашвили: «Нижайший поклон всем, кто болеет за Грузию. Не имеет значения, слушают ли они мои песни»

Павлиашвили: «Мамардашвили — гений! У него есть задатки, чтобы стать вратарем уровня Яшина»