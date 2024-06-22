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Сегодня, 20:53

Португалия разгромила Турцию и досрочно вышла в плей-офф Евро-2024

Руслан Минаев
Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш.
Фото Reuters
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Сборная Португалии разгромила сборную Турции в матче группового турнира Евро-2024 — 3:0.

На 21-й минуте отметился хавбек португальцев Бернарду Силва, спустя семь минут защитник сборной Турции Самет Акайдын забил автогол. Во втором тайме счет разгромным сделал Бруну Фернандеш, которому ассистировал Криштиану Роналду.

Капитан сборной Португалии оформил 8-ю голевую передачу в истории чемпионатов Европы и догнал рекордсмена турнира — чешского форварда Карела Поборски.

Португальцы набрали 6 очков и после ничьей Грузии и Чехии (1:1) обеспечили себе досрочный выход в плей-офф Евро-2024. Турция с 3 очками на второй строчке группы F.

В последнем матче группового турнира Португалия сыграет с Грузией 26 июня, Турцией в этот же день встретится с Чехией.

Чемпионат Европы. Группа F
22 июн, 19:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Турция
0:3
Португалия

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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