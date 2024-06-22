Сборные Турции и Португалии встретятся в матче группы F чемпионата Европы-2024 по футболу 22 июня в Дортмунде (Германия). Их игра пройдет на арене «BVB-Штадион». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Евро-2024 Турция — Португалия можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matctv.ru. Эфир начнется в 18.45 мск. Игру также покажут по подписке в онлайн-сервисах Кинопоиск и Okko.

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Сборная Португалии с главным тренером Роберто Мартинесом на Евро-2024 занимает второе место в турнирной таблице группы F с 3 баллами. Турция с Винченцо Монтеллой лидирует в квартете с тремя очками, опережая команду Криштиану Роналду по разнице мячей.

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