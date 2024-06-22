Турция — Португалия: Роналду и Чалханоглу выйдут в старте, Гюлер — в запасе

Стали известны стартовые составы Турции и Португалии перед матчем группового турнира Евро-2024. Игра начнется в 19.00 мск. Турция: Байиндыр, Кадиолу, Бардакчи, Акайдин, Челик, Айхан, Чалханоглу, Кекчу, Актюркоглу, Акгюн, Йылмаз Запасные: Гюлер, Демираль, Йокушлу, Йылдыз, Каплан, Кылычсой, Мюлдюр, Озгюр, Озджан, Тосун, Чакыр, Юксек, Языджи. Португалия: Кошта, Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш, Витинья, Пальинья, Фернандеш, Силва, Леау, Роналду. Запасные: Антониу Силва, Инасиу, Далот, Данилу, Жота, Феликс, Са, Консейсау, Нунеш, Ж. Невеш, Р. Невеш, Нету, Патрисиу, Рамуш, Семеду. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.