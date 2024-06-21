Турция и Португалия сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу-2024 в субботу, 22 июня. Игра группы F пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, Германия. Начало — в 19:00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция поединка чемпионата Европы-2024. В прямом эфире матч Турция — Португалия покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игра будет транслироваться по подписке в онлайн-сервисе Okko и на «Кинопоиске». Начало видеотрансляции в 19.00 мск. В матч-центре «СЭ» также будут доступны формальные события противостояния команд.

Групповой турнир Евро-2024 продлится до 26 июня. Также в группе F выступают Чехия и Грузия.

Матчи плей-офф стартуют 28 июня со стадии 1/8 финала. Четвертьфиналы будут сыграны 5 и 6 июля. Полуфиналы — 9 и 10 июля. Финал состоится 14 июля на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.