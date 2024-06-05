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Сегодня, 05:00

Турция: соперники и расписание матчей на Евро 2024

Турция сыграет в группе на Евро-2024 с Португалией, Грузией и Чехией
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Турции Кенан Йылдыз.
Кенан Йылдыз.
Фото Global Look Press
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Сборная Турции попала в группу F финальной части чемпионата Европы-2024 по футболу. Команда главного тренера Винченцо Монтеллы сыграет в групповом турнире с Португалией, Чехией и Грузией.

«СЭ» публикует информацию о расписании игр сборной Турции на Евро-2024. Время начала — московское.

Расписание матчей сборной Турции на Евро 2024

  • 18 июня. 19.00. Турция — Грузия
  • 22 июня. 19.00. Турция — Португалия
  • 26 июня. 22.00. Чехия — Турция

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Матчи проведут на десяти стадионах. Общий призовой фонд турнира составит 331 миллион евро.

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ».

Кубок Евро-2024 и&nbsp;официальный мяч турнира на&nbsp;фоне Бранденбургских ворот в&nbsp;Берлине. Чемпионат Европы: города и стадионы, песня и талисман, группы и расписание матчей Евро 2024

Футбол
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Чемпионат Европы по футболу
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Грузия: соперники и расписание матчей на Евро 2024