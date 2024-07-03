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Сегодня, 17:02

Турецкий журналист: «Сейв Гюнока будут обсуждать следующие 50 лет»

Зарина Халимхонова
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Турецкий журналист Серджан Дикме в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями впечатлениями от матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции (1:2).

- Сборная Турции оставила свой след на чемпионате Европы. Наши футболисты продолжают творить историю. Самая важная цель на таких турнирах — победа. Мерих Демирал и Мерт Гюнок показали игру, о которой будут говорить на протяжении всего турнира. Кроме того, вратарь на последней минуте совершил сейв, о котором будут вспоминать следующие 50 лет.

Обыграть слаженную команду, работающую как машина, можно только с помощью талантливых игроков. Арда Гюлер, Барыш Йылаз и Оркун Кекчю так удачно организовали передачи, что давление Австрии на некоторых участках было ослаблено. До этого матча тренер сборной Турции Монтелла был одним из самых критикуемых в Турции. Эта критика оказала давление как на команду, так и на тренера. Но, несмотря на то, что сборная Турции состоит из молодых игроков, они знала, как справиться с этим давлением, и заставили всю страну гордиться собой. Если Австрия обыграла Нидерланды, то теперь Турция может обыграть Нидерланды, — сказал Дикме «СЭ».

Матч 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды — Турция состоится 6 июля в Берлине и начнется в 22.00 мск.

Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Турции по футболу
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