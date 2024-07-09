Тысячи билетов на полуфинал Испания — Франция находятся на вторичной продаже с ценами в разы ниже номинала

После вылета сборной Германии с Евро-2024 зрительский интерес к мюнхенскому полуфиналу Испания — Франция резко упал. В настоящий момент билеты категории Prime по номиналу 900 евро на платформе по перепродаже билетов продаются за 350, категории Hospitality Club по номиналу 1200 евро — за 389, первой категории по номиналу 600 — за 200.

На сайте УЕФА также в доступе по номиналу билеты всех категорий, кроме третьей, самой дешевой. Цены на них изначально были вдвое подняты по сравнению с матчами 1/8 и 1/4 финала: 900 — за Prime, 600 — за первую категорию, 400 — за вторую.