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Сегодня, 13:03

Тюрпен назначен главным арбитром матча открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией

Алина Савинова
Клеман Тюрпен.
Фото Global Look Press
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УЕФА назначил судей на матч открытия чемпионата Европы-2024 между сборными Германии и Шотландии.

На этой встрече будет работать французская бригада арбитров под руководством Клемана Тюрпена. Его ассистентами станут Николя Дано и Бенжамен Паж. Резервным арбитром назначен Франсуа Летексье. За ВАР будет отвечать Жером Брисар.

Трофей чемпионата Европы по&nbsp;футболу. Евро 2024: даты проведения — когда начнется и закончится чемпионат Европы

Матч Германия — Шотландия пройдет в пятницу, 14 июня, и начнется в 22.00 по московскому времени. В группе A немцы и шотландцы также сыграют вместе с командами Венгрии и Швейцарии.

В 2022 году Тюрпен обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0), а в 2018-м — две игры группового этапа чемпионата мира в России.

Ранее УЕФА опубликовал полный список арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата Европы-2024.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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