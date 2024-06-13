У игроков сборной Франции в Германии начались проблемы со здоровьем перед Евро-2024

У игроков сборной Франции начались проблемы со здоровьем перед началом чемпионата Европы в Германии, сообщает RMC Sport.

По данным источника, футболисты жалуются на судороги и головные боли. Имена тех, у кого возникли проблемы со здоровьем, не сообщаются. Представители сборной информацию о недомогании игроков не подтвердили.

Сборная Франции на чемпионате Европы сыграет в группе D, в которой находятся Австрии, Нидерландов и Польши.

Турнир стартует завтра, 14 июня, и продлится до 14 июля.