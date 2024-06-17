УАФ напечатала флаг Бельгии на форме сборной Украины перед матчем с Румынией

Украинская ассоциация футбола (УАФ) напечатала флаг Бельгии на форме национальной команды перед матчем со сборной Румынии в рамках первого тура чемпионата Европы-2024.

Спустя некоторое время пресс-секретарь УАФ Александр Глывинский заявил, что на комплектах формы изображен именно флаг Румынии. Обман зрения чиновник объяснил неудачно сделанной фотографией.

Также УАФ обвинили в нарушении регламента УЕФА. Перед встречей с Румынией на Евро-2024 организация неправильно вписала название стадиона на футболках национальной команды. Теперь украинцам грозят санкции.

Матч между сборными Румынии и Украины состоится в понедельник, 17 июня, на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.