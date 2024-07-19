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Сегодня, 17:20

УЕФА начал расследование из-за песни футболистов сборной Испании про Гибралтар

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сборная Испании.
Фото Reuters
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УЕФА сообщил о начале дисциплинарного расследования из-за исполнения футболистами сборной Испании песни про государственную принадлежность Гибралтара, сообщается на сайте организации.

Во время празднования победы на Евро-2024 футболисты неоднократно скандировали лозунг «Гибралтар — это Испания». В частности, это распевали полузащитник «Манчестер Сити» Родри и новичок «Милана» Альваро Мората.

В связи с инцидентом Футбольная ассоциация Гибралтара подала жалобу в УЕФА.

«Инспектор УЕФА по этике и дисциплине назначается для оценки возможного нарушения Дисциплинарного регламента УЕФА игроками Родриго Эрнандесом и Альваро Моратой в контексте поведения, которое имело место во время публичной презентации трофея чемпионата Европы УЕФА 2024 года. в Мадриде 15 июля 2024 г», — говорится в заявлении на сайте УЕФА.

Сборная Испании 14 июля обыграла Англию (2:1) в финале Евро-2024.

Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
УЕФА
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