УЕФА накажет сборные в случае отказа от игр с Косово в отборе к Евро-2024

Сборные, которые откажутся играть против сборной Косово в отборочном турнире чемпионата Европы-2024, будут наказаны, информирует matchtv.ru со ссылкой на УЕФА.

В отборочном турнире Евро-2024 сборная Косово сыграет в группе I с Швейцарией, Израилем, Румынией, Белоруссией и Андоррой. В случае отказа от игр национальным командам грозит аннулирование этих матчей и дисциплинарные санкции.

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В УЕФА сослались на статью 30 регламента чемпионата Европы.

В ней, в частности, говорится, что «если ассоциация отказывается играть или несет ответственность за то, что матч не состоялся или не был сыгран полностью, контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА (CEDB) объявляет матч аннулированным для соответствующей ассоциации. Кроме того, если это оправдано обстоятельствами дела, CEDB может применить к соответствующей ассоциации любые дополнительные дисциплинарные меры, включая дисквалификацию из соревнований».

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин назвал популистскими призывы отстранить сборную Белоруссии от участия в международных турнирах.