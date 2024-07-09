УЕФА назначил на матч Евро-2024 Англия — Нидерланды арбитра, которого дисквалифицировали 10 лет назад за получение взятки

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может пересмотреть назначение арбитра Феликса Цвайера на матч 1/2 финала чемпионата Европы-2024 Англия — Нидерланды, сообщает The Times.

В 2014 году немецкий арбитр был отстранен от футбола на полгода из-за скандала с получением взятки в 2005 году, а в 2021-м английский полузащитник Джуд Беллингем расскритиовал судью, усомнившись в его честности. Тогда футболиста оштрафовали за свои комментарии.

Матч Нидерланды — Англия состоится в среду, 10 июля, в Дортмунде. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.