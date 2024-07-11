УЕФА назначил судейскую бригаду на финал Евро-2024 между Испанией и Англией

Главным арбитром финального матча чемпионата Европы-2024 между Испанией и Англией назначен француз Франсуа Летексье, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассисентами Летексье выступят его соотечественники Сириль Мунье и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр — Шимон Марчиняк (Польша), ВАР — Жером Брисар (Франция), его ассистентами будут Вилли Делажо (Франция) и Массимилиано Иррати (Италия).

Встреча между Испанией и Англией пройдет 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22.00 по московскому времени.

В полуфинале Евро-2024 Испания обыграла Францию (2:1), а Англия одержала победу над Нидерландами с аналогичным счетом.