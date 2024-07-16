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Сегодня, 15:53

Шесть футболистов сборной Испании вошли в символическую команду Евро-2024

Алина Савинова
Нико Уильямс и Ламин Ямаль.
Фото AFP
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УЕФА представил символическую сборную лучших футболистов прошедшего в Германии Евро-2024. В нее попали сразу шесть испанцев.

Вратарь: Мик Меньян (Франция);

Защитники: Кайл Уолкер (Англия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Вильям Салиба (Франция), Марк Кукурелья (Испания);

Полузащитники: Родри, Даниэль Ольмо, Фабиан Руис (все — Испания);

Нападающие: Ламин Ямаль, Нико Уильямс (оба — Испания), Джамал Мусиала (Германия).

Сборная Испании с&nbsp;трофеем за&nbsp;победу на&nbsp;Евро-2024. Спасибо за такую волшебную Испанию, Евро-2024!

Чемпионом Европы 2024 года стала сборная Испании. В финале испанцы обыграли Англию со счетом 2:1. «Красная фурия» завоевала трофей в четвертый раз в истории, что является рекордным показателем.

Лучшим игроком Евро-2024 был признан Родри, а лучшим молодым футболистом стал Ламин Ямаль. Первое место в списке лучших бомбардиров турнира разделили сразу шесть игроков: Коди Гакпо, Харри Кейн, Джамал Мусиала, Жорж Микаутадзе, Даниэль Ольмо и Иван Шранц.

Футбол
Евро-2024
УЕФА
Чемпионат Европы по футболу
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