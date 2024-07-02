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Сегодня, 14:09

УЕФА оштрафовал Грузинскую федерацию футбола по итогам матчей Евро-2024

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УЕФА оштрафовал Грузинскую федерацию футбола на 46 тысяч евро по итогам матчей группового этапа чемпионата Европы-2024, сообщает пресс-служба организации.

По итогам матча 1-го тура Евро-2024 против национальной команды Турции (1:3) на грузинскую сторону наложили штраф в размере 36,25 тысяч евро за использование пиротехники и массовые беспорядки. По результатам встречи 3-го тура с Португалией (2:0) УЕФА оштрафовал Грузию на 9,75 тысяч евро за выбегание болельщиков на поле и применение пиротехники. Общий размер наказания составил 46 тысяч евро.

Сборная Грузии потерпела поражение от Испании в 1/8 финала ЧЕ-2024 (1:4). Национальная команда впервые в своей истории приняла участие в финальной стадии чемпионата Европы и с первой же попытки вышла из группы.

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
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