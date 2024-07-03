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Сегодня, 15:14

УЕФА осудил стюардов, избивших болельщика во время матча Евро-2024

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УЕФА осудил поведение стюардов, которые избили болельщика на матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 между сборными Португалии и Словении (0:0, пен. 3-0).

Инцидент произошел после того, как в ворота Словении назначили пенальти в дополнительное время встречи. Несколько сотрудников правопорядка держали мужчину и наносили ему удары ногами и руками возле входа на трибуну.

«УЕФА знает об инциденте между стюардами и болельщиком во время матча Португалия — Словения и осуждает любое насильственное поведение.

Инцидент на видео в настоящее время является предметом полицейского расследования», — приводит заявление УЕФА английское издание BBC Sport.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Португалии сыграет против Франции. Матч состоится 5 июля в Гамбурге.

Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словении по футболу
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