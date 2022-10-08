УЕФА отказался от расширения количества команд на чемпионате Европе до 32

Сегодня, 19:00
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока решил отказаться от идеи увеличить количество участников финальной стадии чемпионата Европы по футболу до 32 команд, сообщает Sky Sports.
Планировалось, что на Евро-2028 могут выступить 32 команды, но пока эта предложение было отклонено.
С 2016 года в финальной части чемпионата Европы принимают участие 24 команды, а не 16.
18-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет летом 2028 года. Место проведения турнира будет определено на очередном конгрессе УЕФА в сентябре 2023 года.