УЕФА открыл дело против Футбольного союза Сербии из-за поведения фанатов на Евро

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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Футбольного союза Сербии из-за поведения фанатов сборной на Евро-2024, сообщается на сайте организации.
16 июня Сербия уступила Англии (0:1) в матче первого тура группового турнира Евро-2024. Сербские фанаты бросали посторонние предметы на поле и отметились «провокационными сообщениями».
После первого тура сборная Англии (3 очка) возглавила группу C. Сербия (0) замыкает квартет.
В следующем матче Англия 20 июня сыграет с Данией, Сербия в этот же день встретится со Словенией.