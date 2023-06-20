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Чемпионат Европы

Сегодня, 10:44

УЕФА представил маскота Евро-2024 в Германии

Ана Горшкова
Корреспондент
Маскот Евро-2024.
Фото УЕФА
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УЕФА представил официального маскота чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии.

Талисманом турнира стал медвежонок.

Маскот Евро-2024.
Фото УЕФА

«Талисман отдает дань уважения популярной детской игрушке — плюшевому мишке, который, как говорят, был изобретен в Германии в начале 20 века. Мишка постарается вдохновить 10 миллионов детей по всей Европе быть активными. Он начнет свое путешествие под девизом #MakeMoves (Двигайся) в школах, призывая учеников использовать физическую активность, дабы вдохнуть жизнь в талисман и заставить его двигаться», — говорится в заявлении УЕФА.

Также в течение следующих двух недель дети, участвующие в программе УЕФА «Футбол в школах», совместно с читателями UEFA.com выберут имя талисмана путем голосования.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

УЕФА
Чемпионат Европы по футболу
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