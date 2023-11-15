УЕФА представил официальный мяч чемпионата Европы-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) презентовал официальный мяч чемпионата Европы-2024. Он называется «Любовь к футболу».

На сайте УЕФА сообщается, что дизайн мяча вдохновлен радостью футбола и энергией турнира. Он оснащен специальной технологией, обеспечивающей считывание каждого движения мяча и способствующей процессу принятия судейских решений с помощью ВАР.

Мяч выполнен в белом цвете с формами крыльев с треугольными узорами черного, желтого, красного и зеленого цветов. Иллюстрации всех стадионов турнира представлены на мяче вместе с названием каждого города, принимающего Евро-2024.

Он изготовлен из более экологичных материалов на биологической основе. В каждый слой мяча были добавлены такие материалы, как кукурузное волокно, сахарный тростник, древесная масса и каучук.

Летом УЕФА представил официального маскота чемпионата Европы-2024. Талисманом турнира стал медвежонок.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Турнир примут десять городов.